الخميس   
   16 04 2026   
   27 شوال 1447   
   بيروت 11:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    المقاومة تتصدّى لمحاولة تقدّم في القنطرة وتدمّر 4 دبابات وناقلتي جند

      تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوة إسرائيلية حاولت التقدم من جهة بلدة الطيبة باتجاه منطقة الخزان في بلدة القنطرة، حيث خاضوا، بدءًا من الساعة 05:30، اشتباكات نارية مع القوة المعادية، واستهدفوها بالأسلحة الموجّهة، ما أدى إلى تدمير أربع دبابات وناقلتي جند.

      وفي سياق العمليات، استهدف مجاهدو المقاومة ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

      كما استهدفوا موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفار يوفال بصلية صاروخية. واستهدفوا أيضًا موقع حانيتا بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

      وفي إطار استهداف المستوطنات، استهدف مجاهدو المقاومة مستوطنتي كرمئيل وبكيعين بصليات صاروخية، كما استهدفوا مستوطنات كريات شمونة وكفار غلعادي ومسغاف عام ومرغليوت بصليات صاروخية.

      وأمس الاربعاء، استهدف مجاهدو المقاومة مقر قيادة الفرقة 146 في مستوطنة جعتون بسرب من المسيّرات الانقضاضية. كما استهدفوا رادارًا للاتصالات في ثكنة كتسافيا في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

      وفي السياق، استهدف مجاهدو المقاومة الأربعاء أيضاً، قاعدة لوجستية تابعة للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي، تقع شمال بلدة الشيخ دنون شرق مدينة نهاريا، وذلك بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

      وعلى صعيد العمليات الميدانية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، يوم الثلاثاء، دبابة “ميركافا” عند الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة بنت جبيل بصاروخ موجّه، ما أدى إلى تحقيق إصابة مؤكدة.

      المصدر: الاعلام الحربي

