اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع وسط ترقب مزيد من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء، مع ترقّب الأسواق لمزيد من الوضوح بشأن سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعد صدور بيانات تُظهر ارتفاعاً في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو حزيران.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المئة ليصل إلى 3,334.12 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 في المئة لتسجل 3,340.90 دولار.

وقال بريان لان، المدير التنفيذي في شركة «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة: «الذهب في الوقت الحالي يتحرك في نطاق ضيق مع ميل طفيف للهبوط، خاصة في ظل قوة الدولار»، مضيفاً أن «العديد من الدول لا تزال تفاوض واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، وهناك الكثير من عدم اليقين في الأسواق، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة».

وكان ترامب قد هدد، السبت الماضي، بفرض رسوم بنسبة 30 في المئة على الواردات القادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من أغسطس آب، لكنه عاد وأبدى الاثنين انفتاحه على إجراء مفاوضات جديدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو حزيران بأكبر وتيرة منذ خمسة أشهر، مدفوعة بزيادة أسعار بعض السلع، ما يشير إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر في معدلات التضخم، وقد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر أيلول.

ورغم هذه البيانات، قال ترامب إن التضخم لا يزال منخفضاً، وطالب الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فوراً.

من جهتها، قالت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إن البنك قد يحتاج إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول لضمان بقاء التضخم منخفضاً، في ظل الضغوط التصاعدية الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأميركية.

ويُعد الذهب من أبرز الأصول التي تلجأ إليها الأسواق في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، وغالباً ما يستفيد من بيئة الفائدة المنخفضة.

وتحوّلت الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي، المنتظرة في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بحثاً عن مؤشرات جديدة حول المسار الاقتصادي.

وعلى الرغم من مكاسب الذهب، فقد كبحت قوة الدولار وعائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات هذه المكاسب، إذ لا يزال كلاهما قريباً من أعلى مستوياتهما في عدة أسابيع.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 37.82 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 1,379.46 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.4 في المئة مسجلاً 1,210.66 دولار.

المصدر: رويترز