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    لبنان

    الذهب يرتفع قليلاً والنفط يستقر بعد تراجعين حادين

      سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، مدعومة بتراجع الدولار وترقب المستثمرين صدور بيانات الوظائف الأميركية التي قد تعطي مؤشرات حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية.

      وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4081.09 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.4% إلى 4137.20 دولاراً للأوقية.

      في سوق الطاقة، استقرت أسعار النفط بعد انخفاضات حادة خلال جلستي التداول السابقتين، وسط متابعة الأسواق لمسار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الإمدادات وحركة الأسعار.

      وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، أي بنسبة 0.33%، لتسجل 79.62 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتاً، بنسبة 0.16%، إلى 75.90 دولاراً للبرميل.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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