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فلسطين | 649 يومًا من الحرب على غزة.. مجازر الاحتلال مستمرة وسط حصار مشدّد

تتواصل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر المجازر التي تتم على مرأى ومسمع العالم وبمساندة أمريكية وصمت دولي، ولليوم الـ649 على التوالي لم يتوقف استهداف الأطفال والنساء من النازحين والمجوعين ومنتظري المساعدات الإنسانية، في ظل حصار مشدد ومتواصل منذ أكثر من 4 شهور.

وطال الحصار مستشفيات قطاع غزة، فقد أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، بأن المستشفى أوقف الخدمة العامة بسبب نفاد الوقود، لافتًا إلى أن مجمع الشفاء الطبي سيتوقف بعد ساعات، بينما تكفي كمية الوقود المتوفرة لدى مستشفى الحلو لأقل من 4 ساعات.

هذا وأعلن استشهاد رضيع (14 يومًا) في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الزيتون بمدينة غزة

وقال الدفاع المدني في رفح، إن طواقمه نقلت عددًا من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية لخيام النازحين بمواصي خانيونس.

واستشهد فجر اليوم الأربعاء عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في محيط محطة طبريا وجامعة الأقصى في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت طواقم الإسعاف في مستشفى الكويت التخصصي الميداني، عن انتشال شهيد طفل “الشهيد أسامة نسيم ماجد أبو دقة” (6 أعوام)، ونقل عدد من الإصابات جراء إستهداف الطائرات الإسرائيلية لخيام النازحين في مخيم طبريا بمواصي خانيونس.

واستشهد فجر اليوم 3 مواطنين، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بالقرب من صالة زهرة الربيع في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلن مستشفى العودة عن وصول 3 شهداء بينهم طفل و16 إصابة بينهم سيدةحامل و5 أطفال جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين بمخيم 2 وسط قطاع غزة.

وتعرضت منطقة مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لقصف مدفعي، كما وفجر جيش الاحتلال روبوتات مفخخة في منطقة الكتيبة ومحيطها شمال مدينة خان يونس، ونسف منازل سكنية وسط مدينة خانيونس.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط شارع النديم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

المصدر: وكالات