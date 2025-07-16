دولي

الصين | بكين: العالم يشهد “اضطرابات وتحوّلات” في مجال التجارة

حذّر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ، الذي يشغل منصب كبير مفاوضي بلاده مع الولايات المتّحدةـ اليوم الأربعاءـ من تداعيات “الاضطرابات والتحوّلات” التي يشهدها العالم في مجال التجارة.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد في بكين، صباح اليوم، قال هي إنّ “بعض الدول تتدخّل في السوق بذريعة تقليل المخاطر، مستخدمة إجراءات مثل فرض رسوم جمركية”، في إشارة واضحة إلى الولايات المتّحدة.

ولفت إلى أنّ “التغيّرات العالمية التي لم نشهدها منذ قرن تتسارع، مع تشابك وتراكم مخاطر متعدّدة”.

وتابع “ينبغي علينا تعزيز التوافق في الآراء بشأن التنمية، والتصدي بحزم لتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وأدلجتها وإضفاء طابع أمني مفرط عليها، والعمل معا للحفاظ على بيئة دولية منفتحة وتعاونية”.

المصدر: وكالات