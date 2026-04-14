الثلاثاء   
   14 04 2026   
   25 شوال 1447   
   بيروت 14:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    اذاعة جيش العدو: اصابة 10 جنود في مواجهة حزب الله بمنطقة الحدود 3 جروحهم خطرة

      قالت اذاعة جيش العدو ان “10 جنود من الكتيبة 101 التابعة للمظليين اصيبوا خلال الليل في قتال مباشر (وجهاً لوجه) مع “مسلحي حزب الله” في جنوب لبنان”.

      واضافت “وقع الاشتباك داخل منطقة بلدة بنت جبيل، التي تُعد حالياً مركز القتال الرئيسي والأساسي للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. قوة المظليين اشتبكت مع المسلحين من مسافة قريبة، واندلع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين”.

      وتابعت ان “الجنود العشرة الذين أُصيبوا – ثلاثة منهم بجروح خطيرة – تم نقلهم إلى المستشفى. بعضهم نُقل بشكل عاجل بواسطة مروحية، والبقية بواسطة مركبات”.

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: العدو نفذ تفجيراً في ميس الجبل

      مراسل المنار: العدو نفذ تفجيراً في ميس الجبل

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة الريحان في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة الريحان في جنوب لبنان

      بالفيديو | استهداف المقاومة الإسلامية لثكنة يؤاف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة

      بالفيديو | استهداف المقاومة الإسلامية لثكنة يؤاف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة