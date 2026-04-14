منظمة إيرانية تدعو أطباء أميركيين لتقييم الصحة النفسية للقادة السياسيين

وجهت العلاقات العامة لمنظمة “النظام النفسي والاستشاري في إيران” رسالة مفتوحة إلى الأطباء النفسيين في الولايات المتحدة، دعت فيها إلى تقييم الصحة العقلية للقادة السياسيين الأميركيين، في إطار ما وصفته بـ “المساهمة في تحقيق السلام العالمي”.

وبحسب وكالة إرنا، انتقدت المنظمة في رسالتها سلوكيات القادة الأميركيين، معتبرة أنها “مناهضة للمجتمع وتؤثر في استقرار الدول وتزيد من الاضطرابات والصدمات النفسية بين الشعوب”.

وأشارت الرسالة إلى الاعتداءات العسكرية الأميركية الأخيرة على إيران، وما وصفته بعمليات اغتيال ووقائع مؤلمة، معتبرة أنها “تتعارض مع القيم والأهداف العالمية للصحة النفسية”.

كما طرحت تساؤلات موجهة إلى المجتمع العلمي الأميركي حول آليات تقييم الحالة النفسية للقادة السياسيين عند اتخاذ قرارات “اندفاعية” معتبرة أن ذلك “ينعكس على الأمن والسلم الدوليين”.

المصدر: وكالة إرنا