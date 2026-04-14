الثلاثاء   
   14 04 2026   
   25 شوال 1447   
   بيروت 14:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    منظمة إيرانية تدعو أطباء أميركيين لتقييم الصحة النفسية للقادة السياسيين

      وجهت العلاقات العامة لمنظمة “النظام النفسي والاستشاري في إيران” رسالة مفتوحة إلى الأطباء النفسيين في الولايات المتحدة، دعت فيها إلى تقييم الصحة العقلية للقادة السياسيين الأميركيين، في إطار ما وصفته بـ “المساهمة في تحقيق السلام العالمي”.

      وبحسب وكالة إرنا، انتقدت المنظمة في رسالتها سلوكيات القادة الأميركيين، معتبرة أنها “مناهضة للمجتمع وتؤثر في استقرار الدول وتزيد من الاضطرابات والصدمات النفسية بين الشعوب”.

      وأشارت الرسالة إلى الاعتداءات العسكرية الأميركية الأخيرة على إيران، وما وصفته بعمليات اغتيال ووقائع مؤلمة، معتبرة أنها “تتعارض مع القيم والأهداف العالمية للصحة النفسية”.

      كما طرحت تساؤلات موجهة إلى المجتمع العلمي الأميركي حول آليات تقييم الحالة النفسية للقادة السياسيين عند اتخاذ قرارات “اندفاعية” معتبرة أن ذلك “ينعكس على الأمن والسلم الدوليين”.

      المصدر: وكالة إرنا

      مواضيع ذات صلة

      مصدر دبلوماسي لوكالة إرنا الإيرانية: استمرار تبادل الرسائل حول مفاوضات إسلام آباد دون اتفاق جديد

      مصدر دبلوماسي لوكالة إرنا الإيرانية: استمرار تبادل الرسائل حول مفاوضات إسلام آباد دون اتفاق جديد

      نواب مسيحيين في البرلمان الإيراني يدينون الإساءة للبابا ويصفونها بالاعتداء على الإنسانية

      نواب مسيحيين في البرلمان الإيراني يدينون الإساءة للبابا ويصفونها بالاعتداء على الإنسانية

      وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن لبحث الشراكة والتطورات الإقليمية

      وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن لبحث الشراكة والتطورات الإقليمية