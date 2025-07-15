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القسام: استهدفنا ناقلة جند صهيونية في خانيونس بغزة

أعلنت “كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” الثلاثاء استهداف ناقلة جند تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع “نمر” بقذيفتي “الياسين 105”.

وقالت الكتائب إن “الاستهداف أتى بجوار مسجد الكتيبة بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع”.

وتستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في التصدي للعدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.

وتواصل قوات العدو وبدعم أمريكي مطلق، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام