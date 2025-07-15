الثلاثاء   
   15 07 2025   
   19 محرم 1447   
   بيروت 23:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    عملية مزدوجة ومتزامنة للقوات اليمنية بعمق الكيان الصهيوني

    أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها الثلاثاء تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة ضد العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة.

    وقالت القوات اليمنية إن “العمليةَ نُفِّذت بثلاثِ طائراتٍ مسيرةٍ، استهدفتْ طائرتانِ منها، هدفًا عسكريًّا مهمًّا للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ النقبِ، والطائرةُ الأُخرى استهدفتْ ميناءَ أم الرشراشِ بفلسطينَ المحتلّة”، وأكدت ان “العملية حقّقت أهدافها بنجاحٍ بفضلِ الله”.

    وأشارت القوات اليمنية الى ان “العدو المجرم يرتكبُ المزيدَ من المجازرِ الوحشيةِ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ، فيقتلُ الأطفال والنساءَ على مرأىً ومسمعٍ من العالمِ أجمع، ويدمّـر المنازلَ، ويقصفُ الخيامَ، ويمنعُ وصولَ الغذاءِ والدواءِ”.

    وشددت القوات اليمينة على أن “جريمةَ الإبادة الجماعيةِ المرتكَبةَ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ تضع الأُمة بأكملِها أمامَ مسؤوليةٍ دينيةٍ وأخلاقيةٍ وتاريخية”، وتابعت ان طالصمتُ والتخاذلُ لن يدفعَ هذا العدوّ إلا لتنفيذِ مخطّطاتهِ التوسعيةِ، وإخضاع كافةِ الشعوبِ والبلدانِ واستباحتِها”.

    ولفتت القوات اليمنية الى ان “اليمنَ العزيزَ يؤدي دورَهُ وفقَ قدراتِهِ وإمْكَاناتِهِ، رفضًا للعدوانِ والحصارِ على غزةَ، ورفضًا لاستباحةِ البلدانِ العربيةِ والإسلامية”، وأكدت أن “عملياتنا مُستمرّةٌ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها”.

    المصدر: قناة المسيرة