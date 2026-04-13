لقاء الأحزاب – طرابلس: لا للتفاوض مع العدو الصهيوني تحت القصف والمجازر

عقد “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في طرابلس”، اجتماعاً في مقر القوى الناصرية، وشدد في بيان، على أن “لا تفاوض مع العدو الصهيوني تحت القصف والمجازر والتهديد، وأي طرح في ظل العدوان انزلاق نحو الاستسلام وتفريط بالسيادة وتضحيات الشهداء”، معتبرا ان “خيار المقاومة الشاملة بكل أشكالها السياسية والشعبية والميدانية هو الرد الطبيعي والشرعي، وأن زمن الإملاءات الخارجية سقط وإرادة الشعوب أقوى من أدوات القهر والحصار”. وشدد على أن “فلسطين ستبقى البوصلة”.

ورأى ان “القصف الصهيوني على سرايا النبطية واستشهاد 13 من عناصر أمن الدولة اللبنانية أثناء قيامهم بواجبهم، يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وجريمة حرب اعتاد على ارتكابها العدوالصهيوني”. وحمل الولايات المتحدة الأميركية “مسؤولية مباشرة عن إفشال مسار التفاوض الدولي المتعلق بحربها العدوانية على إيران”.

ولفت إلى أن “الوحدة الوطنية تُبنى بالعدالة والكرامة ومواجهة الفساد والتبعية، وهذه المرحلة تتطلب أعلى درجات الصمود والتماسك وإعادة بناء جبهة وطنية قادرة على مواجهة العدوان ومشاريعه، وفاءً لدماء الشهداء وانتصاراً لفلسطين ودفاعاً عن لبنان وعروبته وكرامة شعبه”.