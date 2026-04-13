    عربي وإقليمي

    إيران: أمن موانئ الخليج وبحر عُمان “إما للجميع أو لا لأحد”

      أكد المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” أنّ القوات المسلحة الإيرانية تعتبر الدفاع عن الحقوق القانونية للبلاد واجبًا طبيعيًا، مشددًا على أنّ ممارسة السيادة في المياه الإقليمية حق مشروع لا يمكن التنازل عنه.

      وأوضح أنّ القوات المسلحة ستواصل تأمين المياه الإقليمية بحزم، مؤكدًا أنّ السفن المعادية لن يُسمح لها بعبور مضيق هرمز، فيما سيبقى العبور متاحًا أمام السفن الأخرى شرط الالتزام بالتعليمات والضوابط الإيرانية.

      وأشار إلى أنّ طهران تعتزم فرض آلية دائمة لضبط حركة الملاحة في مضيق هرمز، حتى بعد انتهاء الحرب، في ظل استمرار التهديدات التي تستهدف أمنها الوطني.

      وفي السياق، اعتبر أنّ القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على حركة الملاحة البحرية تُعدّ إجراءً غير قانوني و”قرصنة بحرية”، محذرًا من تداعياتها على أمن المنطقة.

      وشدد البيان على أنّ أمن الموانئ في الخليج وبحر عُمان “إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد”، محذرًا من أنّ أي تهديد لأمن الموانئ الإيرانية سيقابله فقدان الأمن في سائر موانئ المنطقة.

      المصدر: مقر خاتم الأنبياء

      إيران تلتف على الحصار البحري.. 174 مليون برميل خارج نطاق القيود الأميركية

      إيران تلتف على الحصار البحري.. 174 مليون برميل خارج نطاق القيود الأميركية

      صنعاء تتوعّد بالتصعيد: مشاركة فاعلة إذا استؤنف العدوان على إيران

      صنعاء تتوعّد بالتصعيد: مشاركة فاعلة إذا استؤنف العدوان على إيران

      قفزة حادة في أسعار النفط.. برنت يتجاوز 102 دولار بعد تهديدات بحصار الموانئ الإيرانية

      قفزة حادة في أسعار النفط.. برنت يتجاوز 102 دولار بعد تهديدات بحصار الموانئ الإيرانية