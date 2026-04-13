قيادة الجيش تنعى المعاون الأول الشهيد عباس حسن قاسم

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد عباس حسن قاسم، الذي استشهد متأثرًا بجروحه يوم الأحد في 12 نيسان 2026، جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ طال بلدة شمسطار – بعلبك بتاريخ 8 نيسان الجاري.

وفي نبذة عن حياته، وُلد الشهيد في 10 آب 1984 في بلدة شمسطار – بعلبك، وهو حائز عدة أوسمة وتنويهات من قائد الجيش تقديرًا لجهوده وتفانيه في الخدمة. وهو متأهل وله ثلاثة أولاد.

ومن المقرر أن يُنقل جثمان الشهيد يوم الإثنين 13 نيسان 2026 عند الساعة العاشرة صباحًا من أمام مستشفى العبد الله – رياق، إلى بلدة مزرعة الضليل – بعلبك، حيث يُقام المأتم عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويوارى الثرى في جبانتها.

وتُقبل التعازي عبر الاتصال بشقيقي الشهيد.

المصدر: الوكالة الوطنية