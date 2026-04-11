مفاوضات مرتقبة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد بصيغتين مباشرة وغير مباشرة

أفادت شبكة CNN، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ستُعقد بصيغتين متوازيتين، مباشرة وغير مباشرة، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول ملفات عالقة بين الطرفين.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يبدأ الطرفان النقاش عبر وسطاء باكستانيين للاتفاق على جدول الأعمال، قبل الانتقال لاحقاً إلى جلسات مباشرة وجهاً لوجه، في مفاوضات وُصفت بأنها “عالية المخاطر”.

وسيرأس الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس، ويضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب خبراء من مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية والبنتاغون.

في المقابل، يترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ويضم وزير الخارجية عباس عراقجي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، إضافة إلى وفد موسّع يضم خبراء تقنيين وإعلاميين.

ومن المنتظر أن تتركز المباحثات على تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح مضيق هرمز بشكل دائم، إلى جانب مناقشة بنود المقترح الإيراني المؤلف من عشر نقاط.

في المقابل، وضع الجانب الإيراني شروطاً لبدء المفاوضات، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعودة إلى الخيار العسكري في حال فشل المسار التفاوضي.

المصدر: وكالة فارس