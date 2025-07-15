بيئة ومنوعات

مصر.. ولادة طفل كل 15 جزءا من الثانية

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اللواء خيرت بركات، أن عدد سكان مصر من المتوقع أن يصل إلى 108 ملايين نسمة يوم 18 أغسطس 2025.

وأشار خلال كلمته في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكان إلى أن مصر تشهد معدل مواليد مرتفعا، حيث يولد طفل جديد كل 15 جزءا من الثانية، مع تركيز الكثافات السكانية العالية في محافظات الوجه القبلي. كما كشف عن أن العدد الحالي للسكان قد تجاوز 107 ملايين و850 ألف نسمة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الجهاز عن عزمه إجراء مسح شامل للأسرة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على استمرار العمل لإنتاج بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار على التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في خفض معدل الإنجاب الكلي، حيث انخفض من 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 إلى 2.41 طفل عام 2024. وأوضح أن هذه النتائج تتيح تسريع تحقيق الهدف السكاني لخفض المعدل إلى 2.1 طفل بحلول عام 2027 بدلاً من عام 2030 كما كان مخططاً سابقاً.

المصدر: روسيا البوم