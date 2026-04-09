فنلندا تنتقد تهديدات ترامب لإيران وتؤكد تمسك أوروبا بالحلول الدبلوماسية

انتقدت وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، معتبرة أنها تنطوي على تصعيد غير مقبول وتهدد فرص تحقيق الاستقرار.

وفي مقابلة صحفية، شددت فالتونن على أن بلادها ودول الاتحاد الأوروبي لن ترضخ لما وصفته بالخطاب العدواني، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات لا يمكن قبولها أو التسامح معها، خاصة إذا كانت تحمل طابع التهديد.

وأشارت إلى وجود فرصة حقيقية لبناء سلام أكثر استدامة في المنطقة، محذّرة من أن التصعيد الكلامي من شأنه تعقيد المسار الدبلوماسي.

وكشفت الوزيرة أنها أجرت اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائها خلال الساعات الماضية، لافتة إلى أن الأجواء الحالية “تبعث على الأمل” رغم التوترات القائمة.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وما رافقه من إعلان هدنة مؤقتة سرعان ما تعرضت للاهتزاز، وسط مخاوف أوروبية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع قد تنعكس على الأمن الاقتصادي للقارة.

وأكدت هلسنكي تمسكها بالحلول السياسية والدبلوماسية، ورفضها لأي خطاب من شأنه تقويض فرص التهدئة في المنطقة.

