الخميس   
   09 04 2026   
   20 شوال 1447   
   بيروت 07:56
    لبنان

    لبنان | المقاومة الإسلامية تعلن استهداف مستوطنة المنارة بصليّة صاروخية: الرد سيستمر إلى أن يتوقف العدوان على بلدنا

      أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، فجر اليوم الخميس، استهداف مستوطنة المنارة شمال فلسطين المحتلة بصليّة صاروخيّة، في أول بيان لها منذ إعلان وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويشمل لبنان، وخرق الاحتلال للاتفاق.

      وتوعدت المقاومة الإسلامية في بيان، بأن “هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا”.

      وجاء في نص البيان:

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:30 الخميس 09-04-2026 مستوطنة المنارة بصليّة صاروخيّة.
      إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      الخميس 09-04-2026‏
      20 شوال 1447 هـ

      المصدر: الاعلام الحربي

      تضامن فرنسي-إسباني مع بيروت.. دعوات لوقف الهجمات العشوائية "الإسرائيلية"

      غارة جوية إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

      رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى ابراهيم عزيزي : مرة أخرى أظهرتم أنكم لا تفهمون معنى وقف اطلاق النار … عليكم أن تنتظروها!

