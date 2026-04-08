قاليباف: ثلاثة انتهاكات أساسية للإطار المتفق عليه تجعل المفاوضات بلا معنى

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، إن المفاوضات ووقف إطلاق النار يفقدان معناهما بعد ثلاثة انتهاكات أساسية للإطار المتفق عليه مع الولايات المتحدة، موضحًا أن الهجوم على لبنان، وانتهاك الأجواء الإيرانية، وإنكار حق التخصيب، تمثل خرقًا لثلاثة بنود رئيسية من هذا الإطار.

وأشار قاليباف، في بيان بشأن خرق ثلاثة بنود أساسية من الخطة الإيرانية ذات النقاط العشر، إلى أنه “منذ البداية، كنا نتابع المسار الجاري بعدم ثقة، وكما كان متوقعًا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد انتهكت التزاماتها مرة أخرى حتى قبل بدء المفاوضات”.

وأضاف: “كما أعلن رئيس الولايات المتحدة صراحةً، فإن الخطة ذات النقاط العشر للجمهورية الإسلامية الإيرانية تُعد الأساس والإطار القابل للعمل والمرجعية الأساسية لهذه المحادثات، ومع ذلك، فقد تم حتى الآن انتهاك ثلاثة بنود من هذا المقترح”.

وأوضح قاليباف تفاصيل هذه الانتهاكات على النحو الآتي:

1- عدم الالتزام بالبند الأول من الخطة ذات النقاط العشر بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، وهو التزام أشار إليه رئيس الوزراء شهباز شريف صراحةً، واعتبره “وقف إطلاق نار فوري في كل مكان بما في ذلك لبنان وسائر المناطق، يسري مفعوله فورًا”.

2- دخول طائرة مسيّرة متجاوزة إلى الأجواء الإيرانية، حيث تم إسقاطها في مدينة لار بمحافظة فارس، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا لبند حظر أي اعتداء جديد على المجال الجوي الإيراني.

3- إنكار قبول حق إيران في تخصيب اليورانيوم، وهو ما ورد في البند السادس من هذا الإطار.

وأكد قاليباف أن “الإطار الأساسي للمفاوضات نفسه قد تم انتهاك ثلاثة من بنوده الرئيسية بشكل علني وواضح حتى قبل بدء المفاوضات”.

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أنه “في مثل هذه الظروف، لا معنى لوقف إطلاق نار متبادل ولا للمفاوضات”.

المصدر: قناة العالم