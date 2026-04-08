    عربي وإقليمي

    مصدر إيراني لوكالة تسنيم: إيران قد تنسحب من الاتفاق في حال استمرار انتهاكات الكيان ضد لبنان

      أفاد مصدر إيراني مطلع لوكالة تسنيم أن إيران تدرس إمكانية الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار إذا استمر الكيان الصهيوني في انتهاكه في هجومه على لبنان.

      وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة وافقت على وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك ضد المقاومة الإسلامية في لبنان، في إطار خطة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن الكيان الصهيوني شن هجمات على لبنان منذ صباح اليوم، في انتهاك صارخ للاتفاق.

      وأشار المصدر إلى أنه في الوقت الذي تدرس فيه إيران إمكانية الانسحاب من خطة وقف إطلاق النار، تحدد قواتها المسلحة أهدافًا للرد على عدوان الكيان الصهيوني في لبنان.

      وأضاف أن إيران ستتدخل بشكل استثنائي وبالقوة إذا لم تستطع الولايات المتحدة كبح جماح العدوان الإسرائيلي في المنطقة.

      المصدر: وكالة تسنيم

