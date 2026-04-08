دميترييف: أسواق الطاقة تحتاج أشهرا للتعافي بعد فتح هرمز



يرى الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف أن أسواق الطاقة العالمية ستحتاج إلى أشهر للتعافي حتى في حال بقاء مضيق هرمز مفتوحا.



وجاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم موافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري.

وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إيران ستفتح المضيق أمام عبور السفن لمدة أسبوعين، مع إمكانية المرور عبر التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومراعاة القيود الفنية.



وكتب دميترييف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “ستحتاج أسواق الطاقة إلى شهور للعودة إلى وضعها الطبيعي، حتى لو بقي مضيق هرمز مفتوحا”.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه لن يكون هناك نفط رخيص نتيجة للأحداث في الشرق الأوسط، وسيتعين على أوروبا أن تعيش في حالة تقشف لفترة طويلة.

