موسكو: التخلي عن تمويل كييف من الأصول الروسية انتصار للقانون والمنطق

اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، أن تراجع الاتحاد الأوروبي عن مخطّطه لتمويل أوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة يشكّل “انتصارًا كبيرًا للقانون والمنطق السليم”.

وقال دميترييف في منشور عبر منصة “إكس” إنه في حال تأكّد هذا القرار، فإن إلغاء المخطط غير القانوني الذي كان يقضي باستخدام الاحتياطيات الدولية الروسية لتمويل أوكرانيا، يمثل انتصارًا للقانون الدولي وصوت العقل.

وأضاف أن هذا التراجع يعكس موقفًا عقلانيًا داخل أوروبا، يراعي مصالح الاتحاد الأوروبي واستقرار عملته الموحدة (اليورو)، إلى جانب حماية نظام التسويات المالية “يوروكلير”، محذرًا من أن المضي في الخطة السابقة كان سيعرّض هذه الركائز لمخاطر جسيمة.

واعتبر دميترييف أن القرار يشكّل ضربة قوية للقوى الساعية إلى إطالة أمد الحرب، موجّهًا انتقادًا مباشرًا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي كانت من أبرز الداعمين لاستخدام الأصول الروسية المجمدة.

وكانت فون دير لاين قد أعلنت في وقت سابق أن قادة الاتحاد الأوروبي أخفقوا خلال قمتهم الأخيرة في التوصل إلى توافق بشأن مصادرة الأصول الروسية لتمويل ما سُمّي بـ”قرض التعويضات” لأوكرانيا، ليتفقوا بدلًا من ذلك على منح كييف قرضًا بقيمة 90 مليار يورو لتغطية احتياجاتها خلال العامين المقبلين.

من جهته، رحّب رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر بالقرار، معتبرًا أنه انتصار للقانون الدولي ويجنّب العالم سابقة خطيرة قد تقوّض اليقين القانوني على المستوى العالمي.

وقال دي فيفر إن أوروبا دافعت من خلال هذا القرار عن مبدأ احترام القانون الدولي، حتى في ظل الضغوط والظروف الصعبة، مؤكدًا أن هذا النهج يعزّز الثقة بالنظام القانوني الدولي.

المصدر: روسيا اليوم