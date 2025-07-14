عربي وإقليمي

الجيش الإسرائيلي يستهدف دبابات سورية في السويداء

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف «دبابات عدة» في محافظة السويداء في جنوب سوريا، تزامناً مع انتشار قوى الأمن الداخلي السورية في محيط بلدة تعارة بالريف الغربي للمحافظة، لفض الاشتباكات الدائرة بين مقاتلين محليين وعشائر بدوية أوقعت عشرات القتلى حتى الآن.

وأكد الجيش الإسرائيلي استهداف دبابات سورية بين منطقتي سجين والسميع في جنوب سوريا، فيما نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني أن الدبابات السورية تجاوزت الخط الذي حددته إسرائيل داخل سوريا ما استدعى مهاجتمتها من قبل الطائرات الإسرائيلية.

في حين نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري أن «الاستهداف يأتي على خلفية هجمات إرهابية ضد الدروز».

وكانت وكالة «سانا» قد أفادت بإصابة مرأة وثلاثة أطفال بعد استهداف منازل المدنيين في بلدة أم ولد بريف درعا من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قواتها ستبدأ، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، «تدخلاً مباشراً» في منطقة السويداء «لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص».

إلى ذلك، ارتفع عدد القتلى إلى 80 قتيلاً، بينهم طفلان وسيدة، وهم: 50 من أبناء السويداء بينهم طفلين وسيدتين، و18 من بدو السويداء، و12 من عناصر وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، بينهم أطفال وبعضهم بحالات حرجة.

وفي ما يتعلق بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين في الاشتباكات، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّه رغم «نفي الجهات الرسمية، فقد وثّقت مقاطع مصورة وجود عناصر بلباس قوى أمنية، بالإضافة إلى سيارات أمنية شاركت في الاشتباكات»، مشيراً إلى أنّ تساؤلات تُطرح «حول ما إذا كانت هذه السيارات قد وقعت بيد مقاتلين من العشائر واستُخدمت خلال القتال».

المصدر: الأخبار