إحياء الذكرى الأولى لمجازر السويداء.. الشيخ الصايغ: العدالة تحفظ الكرامة وتحقق السلام

احيا حشد من الموحدين الدروز الذكرى السنوية الاولى لمجازر السويداء في سوريا بلقاء في منزل المرجع الروحي الأعلى للطائفة الشيخ أمين الصايغ وبحضور أركان الهيئة الدينية وذوي الضحايا.

وأكد الشيخ الصايغ في كلمة ألقاها امام المشاركين أن العدالة هي السبيل لحفظ الكرامة وحقوق المظلومين، مشددًا على أن السلام والاستقرار لا يتحققان إلا بالاعتراف بحقوق جميع المكونات والحوار الجامع. كما حيّا مواقف أبناء الجاليات الدرزية في الاغتراب لدعمهم أهالي السويداء، ودعا إلى التمسك بالحكمة ووحدة المجتمع، وإعادة تفعيل الدور الجامع للمؤسسات الدينية

المصدر: موقع المنار