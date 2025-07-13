كيان العدو

بن غفير يلوّح بالاستقالة في حال توقيع اتفاق مع «حماس»

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرجّح استقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الحكومة في حال إبرام اتفاق حول غزة والأسرى لدى «حماس».

ويسعى نتنياهو، وفقاً للإعلام الإسرائيلي إلى «تجنب الصعوبات الجديدة والمتكررة في ائتلافه الحاكم، ويعقد اجتماعات مختلفة لتبديد التهديدات الصادرة عن حلفائه المتطرفين بشأن وقف إطلاق النار في غزة ومفاوضات صفقة الأسرى، وعن شركائه الحريديم بشأن تشريع التجنيد الإجباري للأرثوذكس المتشددين».

ويعارض بن غفير بشدة توقيع «إسرائيل» على أي اتفاق مع «حماس» لاستعادة الأسرى المتبقين وإنهاء القتال في غزة، ولو مؤقتاً، بعد أكثر من 640 يوماً من الحرب.

ووفق الصحيفة، حاول بن غفير إقناع حليفه اليميني المتطرف، وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، بتشكيل كتلة موحدة داخل الحكومة ضد أي اتفاق من هذا القبيل.

وذكرت الصحيفة أن الوزيرين هددا بإسقاط الحكومة إذا وافقت إسرائيل على أي اتفاق من شأنه أن يبقي «حماس» في السلطة بغزة، وقالا إنهما «أحبطا صفقات أخرى كانت ستبرم».

ويشغل حزبا «عوتسما يهوديت» بزعامة بن غفير و«الصهيونية الدينية» بزعامة سموتريتش معاً 13 مقعداً في الكنيست المكون من 120 مقعداً، حيث يحظى الائتلاف الحاكم بأغلبية 67 مقعداً.

وفي حال استقالة أعضاء «عوتسما يهوديت» سيحتفظ نتنياهو بأغلبية ضئيلة، ولكن إذا وافقت الصهيونية الدينية على ذلك، فسيضطر إلى محاولة إدارة البلاد بحكومة أقلية.

المصدر: مواقع