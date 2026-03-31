    بالفيديو | حشود غفيرة تحيي ذكرى 12 فروردين في طهران بحضور الرئيس ومسؤولين إيرانيين

      شهدت العاصمة طهران تجمعات شعبية واسعة لإحياء ذكرى 12 فروردين، يوم الاستفتاء الذي أفضى إلى اختيار الجمهورية الإسلامية كنظام سياسي لإيران عام 1979.

      وحضر التجمع الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان بين المواطنين، مؤكّدًا أهمية المشاركة الشعبية في هذه المناسبة الوطنية.

      كما شارك وزير الخارجية عباس عراقجي في فعاليات الليلة قائلاً إنه حضر ليأخذ المعنويات من الناس ويشاركهم الوحدة والانسجام الوطني، معبّرًا عن إعجابه بـ الروح العالية والدافع الوطني للمواطنين، الذين يفدون بلادهم بالحفاظ على استقرارها وانسجامها.

      المصدر: موقع المنار

      مقر خاتم الأنبياء المركزي ينفذ ضربات ضد قواعد أمريكية وإسرائيلية بصواريخ ثقيلة

