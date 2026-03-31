قفزة قياسية لوقود الطائرات عالمياً… ارتفاع بنسبة 104% يضغط على قطاع الطيران

أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي تسجيل أسعار وقود الطائرات قفزة قياسية عالمياً، إذ ارتفعت بنسبة 104% منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، ما وضع قطاع الطيران أمام تحديات غير مسبوقة.

ووفق تقرير “مراقبة أسعار وقود الطائرات”، بلغ متوسط سعر الوقود نحو 4.65 دولارات للغالون، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وتصاعد التوترات في المنطقة.

هذا الارتفاع الحاد دفع شركات الطيران إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، شملت رفع الرسوم الإضافية على التذاكر وتقليص عدد الرحلات والخدمات، بهدف احتواء كلفة التشغيل المتزايدة.

ويُعدّ الوقود ثاني أكبر بند إنفاق لدى شركات الطيران بعد العمالة، حيث يشكّل ما بين 20% و25% من إجمالي النفقات، ما يجعل أي ارتفاع في أسعاره عاملاً ضاغطاً بشكل مباشر على القطاع.

كما ساهم ارتفاع أسعار النفط وإغلاق بعض المجالات الجوية في تقييد حركة الطيران، ما انعكس ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار التذاكر، ودفع العديد من المسافرين إلى إعادة النظر في خططهم مع اقتراب موسم الصيف.

المصدر: الاتحاد الدولي للنقل الجوي