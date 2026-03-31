المقاومة الإسلامية في العراق “سرايا أولياء الدم” تعلن تنفيذ 5 عمليات ضد القواعد الأمريكية خلال 24 ساعة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق “سرايا أولياء الدم”، فجر اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ خمس عمليات عسكرية استهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت “سرايا أولياء الدم” في بيان: “التزامًا بتكليفنا الشرعي وقصاصًا لدم ولي الله الإمام السيد القائد الشهيد علي الحسيني الخامنئي، وردعًا للعدوان الذي أدى إلى استشهاد ثلةٍ من الشباب المقاومين العراقيين، نفذ مجاهدونا البواسل خمسة عملياتٍ استهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة خلال (24) ساعة الماضية.”

كما نشرت “سرايا أولياء الدم” مشاهد مصورة تظهر عمليات إعداد وإطلاق سرب من الطائرات المسيّرة باتجاه”أهداف حيوية”.

المصدر: وكالة يونيوز