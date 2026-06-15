العراق يرحب بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة

أعربت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، معلنة دعم “الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات”.

وقال بيان الخارجية إن “موقف العراق المبدئي والثابت كان ولا يزال قائما على رفض الحرب واعتماد الحوار والوسائل السلمية سبيلا وحيدا لتسوية الخلافات”، متقدمة “بالتهنئة إلى باكستان وقطر لجهودهما في الوساطة ودعم مسار التفاوض وصولا إلى إنهاء العمليات العسكرية”.

من جهة ثانية، لفت البيان إلى أن “العراق عانى كثيراً من تداعيات الصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي يعزز قناعته الراسخة بأهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهات جديدة”، معربة عن “ارتياحنا للإعلان عن قرب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بصورة طبيعية”.

المصدر: موقع المنار