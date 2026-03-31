الحرس الثوري: الموجة 87.. ضربات تستهدف قادة الأسطول الخامس وضباطًا أميركيين بالخليج

أصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني سلسلة بيانات عسكرية أعلنت فيها تنفيذ الموجة 87 من عملية “الوعد الصادق 4″، والتي تضمنت ضربات وصفتها بالمعقدة والمشتركة ضد أهداف استراتيجية ومواقع سرية تابعة للقوات الأميركية والكيان الصهيوني في المنطقة، بالإضافة إلى إسقاط طائرة تجسس مسيرة في الداخل الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري عن تدمير مركز قيادة وسيطرة أميركي مستحدث أقيم خارج قاعدة “منهاد” في دولة الإمارات بواسطة صواريخ دقيقة نقطوية، مشيرًا إلى أن القوات الأميركية كانت قد نقلت أنشطتها إليه بعد كشف القاعدة السابقة وتعرضها للمراقبة.

وأكد البيان أن الموقع كان يضم أكثر من 200 قائد وضابط أميركي من الرتب المتوسطة وجرى رصده بدقة عبر استخبارات القوة البحرية. وبالتزامن مع ذلك، استهدفت طائرة مسيرة مكان إقامة سري لقادة الأسطول الخامس الأميركي خارج قاعدتهم الرئيسية في البحرين أثناء عقد اجتماع لهم، وحققت إصابة مباشرة.

وفي إطار العمليات الأربع السريعة التي نفذتها القوة البحرية، أعلن الحرس الثوري عن تدمير رادار إنذار جوي تابع للقوات الأميركية كان متمركزًا خارج القاعدة على سواحل منطقة الظهران في السعودية ويُستخدم لتوجيه طائرات F-16.

وعلى الصعيد البحري، أشار البيان إلى استهداف سفينة حاويات مملوكة للكيان الصهيوني تحمل اسم (Express Room) وترفع علم دولة ثالثة بصاروخ أصابها بفعالية، ليبلغ مجموع النقاط المستهدفة أربع نقاط تجمع للقادة والمعدات.

وأكدت شبكة الدفاع الجوي الموحدة في إيران نجاح منظومة دفاعية متطورة تابعة للحرس الثوري في إسقاط وتدمير طائرة مسيرة أميركية عملاقة من طراز MQ-9 في أجواء محافظة أصفهان.

وأوضح البيان أن هذه هي الطائرة الثانية من هذا الطراز التي يتم إسقاطها خلال الساعتين الماضيتين، مما يعكس حالة الاستنفار والجهوزية العالية لمنظومات الرصد والاعتراض الإيرانية في حماية الأجواء السيادية.

المصدر: موقع المنار