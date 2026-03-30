    خريس عزّى بشهداء الجيش اللبناني: اعتداءات العدو الإسرائيلي تطال الجميع

      زار عضو كتلة “التحرير والتنمية”، النائب علي خريس، مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور، والتقى قائد القطاع العميد الركن نيكولاس تابت في مكتبه، معزّيًا باستشهاد العسكريين الذين ارتقوا بالاعتداءات الإسرائيلية.

      وشدد خريس على “دور الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة”، وقال إن “هناك قناعة راسخة بأن البلد يتعافى بالجيش”، ورأى أن “الجيش على حق حتى وإن أخطأ في بعض المحطات”، وأكد “الوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية”.

      ولفت خريس إلى أن “العدو شرس لا يرحم، واعتداءاته تطال الجميع، من الجيش إلى الطواقم الصحية والإعلاميين والمواطنين بشكل يومي”، معربًا عن أمله في أن “تنتهي هذه الأزمة قريبًا”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

