الذهب يرتفع بحذر مع استمرار ضغوط الفائدة



ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار، وبقيت مكاسبه محدودة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد مخاوف التضخم.



وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.06% إلى 4540.40دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران/ يونيو المقبل 1% إلى 4569.20 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8% الى 68.67 دولار للأونصة. وزاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5% إلى 1909.45 دولار، وزاد سعر البلاديوم 3.2% إلى 420.63 دولار.



وقال المدير ⁠العالمي للأسواق المؤسسية في “إيه.بي.سي ريفاينري” نيكولاس فرابل ، أشارت تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى رد فعل على حالة ذروة البيع، وإمكانية انعكاس الاتجاه الهبوطي الأخير.



وأضاف بأنه يجب أن يتأكد ذلك، من خلال حركة الأسعار هذا الأسبوع. ونظرا للتدفق السريع للأخبار الرئيسية، فمن الأسهل توقع حدوث تقلبات.



ويرى المتعاملون أن احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام أصبحت محدودة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الذي قد يؤدي إلى تسارع التضخم ويقلص فرص التيسير النقدي، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفض الفائدة مرتين قبل اندلاع الحرب.



وعادة ما يعزز التضخم جاذبية الذهب كملاذ للتحوط، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب عليه لكونه لا يحقق عائدا.



وقد تراجع الذهب بأكثر من 14% منذ بداية الشهر، مسجلا أكبر خسارة شهرية منذ تشرين الاول/ أكتوبر 2008، متأثرا بقوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع بأكثر من 2% منذ اندلاع الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

المصدر: رويترز