دول أوروبية تندد بمشروع قانون إعدام الأسرى وتبدي “قلقاً بالغاً”

أعربت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون في إسرائيل يهدف إلى توسيع نطاق عقوبة الإعدام، والذي قد يُطرح للتصويت خلال الأيام المقبلة.

وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الأربع أن المشروع يحمل طابعاً تمييزياً، وقد يؤدي إلى توسيع كبير في إمكانات فرض عقوبة الإعدام، ما يهدد التزامات إسرائيل المرتبطة بالمبادئ الديمقراطية.

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد أقرت مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة النهائية، تمهيداً لعرضه على التصويت في القراءتين الثانية والثالثة اللازمة لإقراره.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن إسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب لتكثيف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل السعي لتمرير قانون الإعدام بحق الأسرى، إلى جانب تصعيد القمع داخل السجون.

كما دعت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إلى تحرك دولي عاجل لوقف المشروع قبل إقراره، محذّرة من تداعياته الخطيرة، ومطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى وإنهاء سياسات الاعتقال الإداري والمحاكم العسكرية.

وأكدت هذه المؤسسات أن استمرار الصمت الدولي يوفّر غطاءً لتصعيد الانتهاكات، معتبرة أن مشروع قانون الإعدام يمثل ذروة هذا المسار.

المصدر: وكالة الأناضول