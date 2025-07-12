الصحف

عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم السبت 12/07/2025

العناوين

النهار:

-مجلس الوزراء شرب فجأة “حليب سباع” التعيينات… واعتراضات قواتية على “تمايزات” بين الوزراء

الأخبار:

تعيينات الحكومة: لا آليّة ولا من يحزنون!

-شكوك في دور لإسرائيل بتسخين الجبهة اللبنانيّة – السوريّة

-تحذيرات من استعجال التطبيع: حكم الشرع يزداد “هشاشة”

-استعادة خطة زامير لكسر إيران: إسرائيل تفعّل “الحرب الهجينة”

البناء:

-الخرائط الإسرائيلية لغزة تثير الذعر… وواشنطن توزع التفاؤل بدلاً من الضغوط

-موسكو تدخل وسيطاً بين طهران وواشنطن… وأسئلة عن مصير القرار 487

-باراك يتراجع عن دعم حكومة دمشق بوجه قسد ويعود وسيطاً بضغط البنتاغون

اللواء:

-لبنان يسعى لتجنُّب أزمة مع دمشق.. وينتظر الشيباني

-مجلس الوزراء يحسم التعيينات المصرفية والمالية.. ورفع الحصانة عن بوشكيان قيد الدرس

الشرق:

-ديوان المحاسبة يرفض والقوى السياسية تصرّ!!

-مجلس الوزراء أقرّ تعيينات مالية وقضائية وفي تلفزيون لبنان

الجمهورية :

-واشنطن والغرب: لمواجهة الحزب

-الحكومة تنجز تعيينات مالية وإدارية

الديار:

– هل سيستقبل لبنان الشيباني بعد تهديدات الشرع؟

– موسم الاصطياف ينعش لبنان رغم شائعات الحرب

– قانون الانتخابات محور الصراعات الكبرى والجنوب محاصر بالمسيّرات

الاسرار

نداء الوطن:

وصفت مصادر في الإدارة اللبنانية الرئيس بري بأنه الرابح الأكبر في التعيينات التي لا تسير إذا لم يضع “ختمه عليها” كما قالت تلك المصادر.

تحاول جهات دبلوماسية استكشاف حقيقة ما جرى بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، واعتبرت هذه الجهات أن اتفاقًا كبيرًا جرى بينهما يتعلق بإيران وبقي طي الكتمان. وذكّرت هذه الجهات بأنه في كل مرة يلتقي الرجلان تحصل تطورات مهمة.

أثار تقرير مسيء إلى لعبة كرة السلة بثته إحدى محطات التلفزة ردود فعل غاضبة وصلت حد اتهام المحطة بالحسد من نجاح “أم تي في” في التغطية الرياضية والمستوى الذي وصلته على صعيدي كرة السلة وكرة القدم .

اللواء:

تواجه المنتجات الزراعية أزمة، لا تقتصر فقط على التصريف، بل تتعلق بالمنافسة والجودة، والأسواق المحصورة في الداخل.

نأى مرجع برلماني عن نفسه في ملفات رفع الحصانة، وسعى إلى آلية تحفظ حقوق المتهم وحقوق الادعاء!

فوجئت أوساط رسمية لبنانية بالخبر الصاعق المنسوب إلى مرجع سوري كبير بالنسبة للتصعيد مع لبنان، على خلفية تحقيقات مع موقوفين سوريين.

البناء:

خفايا

تقول مصادر فلسطينية تتابع مسار التفاوض حول اتفاق غزة إن التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تراجع كثيراً بعد موجة التسويق المفتعلة للحديث عن تقدم ثبت أنه مجرد شائعات يقف وراءها الجانبان الأميركي والإسرائيلي. وتؤكد المصادر أن كل الملفات التفاوضية العالقة لا تزال عالقة حيث خرائط الانسحاب الإسرائيلي هي إعادة انتشار تحوّل قطاع غزة إلى مجموعة سجون لسكان القطاع وخطة المساعدات الإنسانية محكومة بها وخدمتها لإقامة معازل للفلسطينيين تحت سيطرة الاحتلال وتحكمه بالمساعدات. ويبدو أن الأميركي يتشارك مع الإسرائيلي في ابتزاز الفلسطينيين بالقتل والتجويع للحصول على توقيعهم على هذا الاستسلام، بينما تمّت صفقة أميركية إسرائيلية تمنح أميركا الكلمة الأخيرة في ملف إيران وتمنح “إسرائيل” الكلمة الأخيرة في ملف غزة.

كواليس

رصدت مصادر دبلوماسية تبايناً في الموقف الأميركي من قوات سورية الديمقراطية بين المبعوث الرئاسي توماس باراك ووزارة الدفاع، حيث كان باراك يوبّخ “قسد” على ما وصفه بالتباطؤ في الاندماج بالحكومة السورية وقبول الصيغة المعروضة من حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لحل القوات الكردية ودمجها بالجيش الجديد، كان البنتاغون يُقرّ موازنة بقيمة تزيد عن مئة مليون دولار لقوات قسد تتضمّن رواتب وأسلحة وذخائر ومعدات ونفقات وتوقفت المصادر أمام استلحاق صدر عن باراك بعد مواقفه المنحازة كلياً لحكومة دمشق، حيث قال إن المطلوب من دمشق أن تعرض صيغة تحفظ مكانة محترمة لقسد في الدولة الجديدة وجيشها.

المصدر: صحف