“الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” دان استهداف العدو للاعلاميين: جرائم حرب موثّقة

أعلن “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” في بيان له الاحد “إدانته القاطعة واستنكاره الشديد للجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الجسم الإعلامي اللبناني، في استهداف متعمّد ومدروس طال صحفيين يؤدون رسالتهم المهنية على الأرض اللبنانية”.

ورأى الاتحاد أن “استهداف الصحافيين والطواقم الطبية في جنوب لبنان لم يعد حادثاً عابراً يمكن عزله عن سياقه، بل بات نمطاً متكرراً يعيد إلى الأذهان ما جرى في الحرب على غزة، حيث تحوّلت الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني إلى أهداف مباشرة”.

وأضاف الاتحاد “إننا إذ نُدين هذه المجزرة الإعلامية وما سبقها من اعتداءات على الطواقم الإعلامية والصحية، ونعتبر ما يحصل جرائم حرب موثّقة لا تسقط بالتقادم ولا تُمحى بالمبررات”، وتابع “نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكبه من جرائم ممنهجة بحق الصحفيين والمسعفين، وليس الاكتفاء ببيانات الإدانة الفارغة من الأثر”.

وقال الاتحاد “نحمّل الدول الراعية للاحتلال ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤوليةَ الكاملة عن هذه الجرائم بتغطيتها الدبلوماسية المستمرة وتزويدها الاحتلالَ بالسلاح والحماية”، وتابع “كما نُطالب بفتح تحقيق دولي مستقل في جميع الاعتداءات الإسرائيلية على الطواقم الصحفية والطبية في لبنان، وتسليم نتائجه إلى المحاكم الدولية المختصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام