وقفة نقابية أمام السفارة الإيرانية في بيروت تنديدًا بسحب اعتماد السفير والدعوة للحفاظ على العلاقات الثنائية

ندّد رئيس “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين” علي طاهر ياسين، خلال زيارة تضامنية للسفارة الإيرانية في بيروت على رأس وفد نقابي، بقرار وزير الخارجية سحب أوراق اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني.

وأكد ياسين أن «لبنان يقف اليوم في لحظة مفصلية لا تحتمل التردد، وأن كرامته وسيادته ليستا موضع مساومة أو تفاوض»، معتبرًا أن «الوقفة أمام السفارة الإيرانية تعبّر عن تمسّك اللبنانيين بعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل»، ومؤكدًا أن «إيران كانت وستبقى أرض المستضعفين وملاذًا لكل الساعين إلى الكرامة والعدالة».

ودعا إلى «الحفاظ على العلاقات السيادية والتاريخية بين لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران».

من جهته، أكد رئيس اتحاد نقابات المزارعين جهاد بلوق أن «الحضور اليوم يأتي في صف الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته»، رافضًا «أي مساس بعلاقاته الأخوية والتاريخية».

وختم المشاركون بالتأكيد أن «هذه الوقفة تأتي في إطار التمسك بسيادة لبنان وحقه في تقرير خياراته وبناء علاقاته الخارجية بعيدًا عن أي تدخل أو ضغوط خارجية».

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام