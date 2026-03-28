جيش الاحتلال يقرّ بالحاجة إلى تعزيز قواته على الجبهة اللبنانية

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بحاجته إلى مزيد من القوات العسكرية على الجبهة اللبنانية، في ظل المواجهات المستمرة مع حزب الله.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين إن “المنطقة الدفاعية الأمامية” التي يعمل الجيش على إنشائها على الحدود مع لبنان “تتطلب قوات إضافية، ليس فقط حاليًا بل أيضًا على المدى البعيد”.

وأضاف أن جيش الاحتلال يحتاج كذلك إلى تعزيز قواته في قطاع غزة وعلى امتداد ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية تمتد أيضًا إلى الساحة السورية.

وأكد ديفرين أن جيش الاحتلال “يجب أن يكون مستعدًا لمهام مستقبلية”، ما يستدعي، بحسب قوله، زيادة عدد الجنود المقاتلين ضمن قواته.

المصدر: وكالة يونيوز