    تحذير من الحرس الثوري: ابتعدوا عن شركات الصناعية الامريكية الصهيوني

      وجه حرس الثورة الإسلامية في ايران تحذيرا الى سكان دول المنطقة في بيان له، قائلا “ابتعدوا عن شركات الصناعية الامريكية الصهيوني كيلومتر واحد”.

      واضاف البيان “⁠على الرغم من التحذيرات والتذكيرات السابقة بالامتناع عن مهاجمة الصناعات الإيرانية، شنّ العدو الصهيوني الأمريكي اليوم هجمات عديدة على المراكز الصناعية الإيرانية”، وتابع “⁠يشنّ مقاتلونا هجمات انتقامية، لذا نحذر جميع العاملين في الشركات الصناعية في المنطقة التي يملكها مساهمون أمريكيون، وكذلك في الصناعات الثقيلة المتحالفة مع الكيان الصهيوني في المنطقة، بإخلاء أماكن عملهم فورًا حفاظًا على سلامتكم”.

      واكد البيان “⁠على سكان المناطق المحيطة بهذه الصناعات ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد إخلاء منازلهم حتى وقوع الهجوم”.

      المصدر: موقع المنار

      بالفيديو | المقاومة تستهدف منزلا يتمركز فيه جنود العدو في بلدة القوزح جنوب لبنان

      حرس الثورة الاسلامية: الهجمات ضد الجنود الأمريكيين ستواصل في أي نقطة من المنطقة

      الرئيس الإيراني جال على الأسواق: طمأنة المواطنين لا تقل جهادا عن التضحيات بجبهات القتال

