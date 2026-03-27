الحرس الثوري ينفذ هجمات انتقامية ردا على هجمات على مراكز صناعية

اصدر الحرس الثوري الايراني بيانا اشار فيه الى انه رغم التنبيهات والتحذيرات السابقة بشأن الامتناع عن مهاجمة الصناعات الإيرانية، قام اليوم بعدة هجمات على مراكز صناعية في إيران.

اضاف: مقاتلونا ينفذون حاليًا هجمات انتقامية، لذلك نحذر جميع موظفي الشركات الصناعية في المنطقة التي لديها مساهمون أمريكيون، وكذلك الصناعات الثقيلة المتحالفة مع الكيان الصهيوني في المنطقة، بضرورة مغادرة أماكن عملهم فورًا حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.

وحذر سكان المناطق المحيطة بهذه الصناعات ضمن نطاق كيلومتر واحد بضرورة مغادرة أماكن إقامتهم حتى وقت الهجوم.