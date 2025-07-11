لبنان

السيد فضل الله: نأسف ان بعض الداخل يراهن على العدو

قال السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “إنّنا أمام ما يجري نعيد التّأكيد على أهميّة الحفاظ على الموقف الرّسمي الموحّد وندعو اللّبنانيين إلى الالتفاف حول الموقف الرسمي ردا الى المطالب الاميركية حول سلاح المقاومة، بدلًا من التّصويب عليه لضمان إنهاء هذا الاحتلال وعدوانه واستعادة سيادة الدّولة على كل أراضيها، حيث لا يمكن أن يتم ذلك إلّا بهذه الوحدة الّتي تأخذ بالاعتبار مصلحة هذا البلد وقوته”.

وأسف السيد فضل الله أن “نرى هناك من لا يزال يراهن على العدو وعلى املاءاته وشروطه لتحقيق أهدافه في السّاحة الدّاخليّة وتقوية موقعه فيها، ولو كان ذلك على حساب وحدة هذا البلد وسيادته وأمنه، فيما يعلم الجميع أنّ هذا العدو ما عمل ولا يعمل لحساب طائفة أو مذهب أو موقع سياسيّ، بل هو يعمل لحسابه ولتكون له الهيمنة على لبنان وعلى المنطقة كلها”.

واكد السيد فضل الله ان “اللّبنانيين معنيّون في هذه المرحلة الّتي ترسم فيها خرائط المنطقة كلّها أن يرتقوا إلى مستوى التّحدّي الّذي يواجههم لكي يكونوا في منأى عن تداعياته وأن لا يخلدوا لمن يقول لهم سارعوا إلى اللّحاق بقطار المنطقة قبل أن يفوتهم علمًا أنّ اللّبنانيين جميعًا يعون أنّه لن يوصلهم إلى ما يصبون إليه من استعادة حقوقهم وكل التّجارب السّابقة أكّدت ذلك”.

وقال السيد فضل الله “في هذا الوقت لا يزال اللّبنانيون ينتظرون مبادرات الحكومة لاخراج البلد من حال المراوحة الّتي يشهدها على الصّعيدين الاقتصاديّ والمعيشيّ والّتي لا تقف عند حدود زيادة الرّواتب والّتي لا تلبّي الحد الأدنى من احتياجات اللّبنانيّين المتزايدة ومن متطلّبات حياتهم، بل تأكلها الزّيادات الّتي تطرأ على الأسعار”.

واضاف السيد فضل الله “نعيد دعوة الدّولة إلى الوفاء بما التزمت به على صعيد الإعمار، فرغم أنّنا نعي حجم الضّغوط الّتي تمارس على لبنان على هذا الصّعيد واعتباره ملفًّا سياسيًّا لا انسانيًّا يمسّ آلاف العائلات الّتي دمّرت بيوتها، لكن لا بدّ من عدم الاستسلام لها والتّفكير في بدائل تضمن الخروج من هذا الواقع الصّعب الّذي بات لا يحتمل”.