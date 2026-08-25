السيد فضل الله هنأ بالمولد النبوي: للابتعاد عن خطاب التشنج والتعبئة المذهبية والعصبية

وجّه السيد علي فضل الله “التهنئة والتبريك إلى المسلمين خاصّة واللبنانيين عامة، بمناسبة ولادة الرسول الأكرم محمد، وإلى كل الذين تمتلئ قلوبهم بالمحبة والرحمة، ويعيشون القيم الإنسانية”.

وقال السيد فضل الله في بيان له الثلاثاء “نهنئ بذكرى ولادة الرسول الذي أرسله الله رحمةً للعالمين، وبلسمًا لجراحهم وآلامهم، وندعو إلى الاقتداء برسالته في النهوض بالإنسان نحو الخير والحق والعدل والحرية، والتمسك بالقيم الأخلاقية والإنسانية”.

ودعا السيد فضل الله إلى “ضرورة بذل كل الطاقات وتوحيد الجهود للوقوف في وجه التحديات والضغوط التي يتعرض لها هذا الوطن وإنسانه، من خلال تعزيز الخطاب الوحدوي والوطني المتسم بالعقلانية والتوازن، واحترام الآخر، وفتح آفاق الحوار معه، بعيدًا عن خطاب الانفعال والتشنج والتعبئة المذهبية والعصبية”.

وأمل السيد فضل الله أن “ينعم هذا الوطن بالأمن والأمان والاستقرار، وأن تتحرر أرضه، ويعود أهلها إليها، ليعيش اللبنانيون معًا في وطن يحفظ كرامتهم ويصون وحدتهم ويعزز قيم المحبة والرحمة والعدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام