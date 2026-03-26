الخميس   
   26 03 2026   
   6 شوال 1447   
   بيروت 11:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    عون يبحث الأوضاع الأمنية مع وزير الدفاع وسفراء أجانب

      عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عرض مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الأمنية في ظلّ التصعيد الإسرائيلي المستمر.

      كما استقبل عون سفراء بلجيكا وهولندا وكندا المعتمدين في لبنان ‏وأطلعهم على آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية، حيث أكد السفراء دعمهم للمبادرة التفاوضية التي أطلقها عون لوضع حدّ للتصعيد في لبنان.

      واستقبل أيضاً وفداً من مجلس الأعمال البلجيكي في لبنان، واطّلع منه على ما يقوم به المجلس لتعزيز العلاقات اللبنانية – البلجيكية.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الشيخ أحمد القطان: القرار بحق السفير الإيراني "خطيئة كبرى" وعلى الحكومة الاعتذار

      الشيخ أحمد القطان: القرار بحق السفير الإيراني “خطيئة كبرى” وعلى الحكومة الاعتذار

      اعلام العدو يعترف بمقتل أحد الجنود خلال المعارك في جنوب لبنان

      اعلام العدو يعترف بمقتل أحد الجنود خلال المعارك في جنوب لبنان

      المقاومة الإسلامية تستهدف مقر وزارة الحرب في تل أبيب وقواعد عسكرية شمال فلسطين المحتلة

      المقاومة الإسلامية تستهدف مقر وزارة الحرب في تل أبيب وقواعد عسكرية شمال فلسطين المحتلة