عون يبحث الأوضاع الأمنية مع وزير الدفاع وسفراء أجانب

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عرض مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الأمنية في ظلّ التصعيد الإسرائيلي المستمر.

كما استقبل عون سفراء بلجيكا وهولندا وكندا المعتمدين في لبنان ‏وأطلعهم على آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية، حيث أكد السفراء دعمهم للمبادرة التفاوضية التي أطلقها عون لوضع حدّ للتصعيد في لبنان.

واستقبل أيضاً وفداً من مجلس الأعمال البلجيكي في لبنان، واطّلع منه على ما يقوم به المجلس لتعزيز العلاقات اللبنانية – البلجيكية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام