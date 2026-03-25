“خاتم الأنبياء” لواشنطن: لا تسمّوا هزيمتكم مفاوضات… والاستقرار يُفرض بالقوة

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن ما تواجهه الولايات المتحدة في المنطقة يمثل “خسارة استراتيجية”، رافضاً توصيفه بالمفاوضات، ومشدداً على أن “عصر الوعود قد انتهى”.

وفي بيان صادر عنه، اعتبر المقر أن القدرة الاستراتيجية التي لطالما تباهت بها واشنطن تحوّلت إلى عبء، لافتاً إلى أن “من يدّعي أنه قوة عظمى لو كان قادراً على الخروج من مأزقه لفعل ذلك”، في إشارة إلى تعقيدات المشهد الإقليمي والتصعيد القائم.

وأشار البيان إلى أن العالم بات منقسماً إلى “جبهتين: جبهة حق وجبهة باطل”، معتبراً أن الشعوب لم تعد تنخدع بما وصفه بـ“الألاعيب الإعلامية”، وأن موازين القوى تشهد تحولات متسارعة.

وفي سياق التحذير، أكد أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا “بأيدي القوات المسلحة”، معتبراً أن أي محاولة لفرض معادلات جديدة عبر الضغط أو التهديد لن تنجح، بل ستؤدي إلى مزيد من التوتر، لاسيما في ما يتعلق بملف الطاقة والاستثمارات.

كما شدد البيان على أن المرحلة المقبلة لن تشهد عودة إلى ما كانت عليه الأوضاع سابقاً، إلا بعد التخلي عن أي سياسات عدائية تجاه إيران، مؤكداً أن طهران ماضية في الدفاع عن سيادتها، وأن “الإرادة في هذا المسار لن تتغير”.

وختم البيان بالتأكيد على ثبات الموقف الإيراني، معتبراً أن ما يجري يمثل مرحلة مفصلية في إعادة رسم معادلات القوة في المنطقة.