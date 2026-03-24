لبنان | الاحتلال الإسرائيلي يجدد عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت ويشن غارات عنيفة على عدة مناطق لبنانية

جدد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدف بسلسلة غارات عنيفة مساء الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء، مناطق عدة فيها.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان الكثيف فوق الضاحية إثر العدوان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بوقوع عدة غارات على المنطقة.

وقالت مصادر ميدانية، أن ما لايقل عن سبع غارات إسرائيلية استهدفت مناطق، بئر العبد، الرويس – اطراف المنشية، حارة حريك، اوتستراد السيد هادي، السان تيريز، وبرج البراجنة، في الضاحية الجنوبية خلال الموجة الأخيرة من العدوان.

هذا واستهدف العدو الاسرائيلي في سياق مسلسلة اعتداءاته على المناطق اللبنانية شقة سكنية في بلدة بشامون .

كما وشن طيران العدو الاسرائيلي غارة استهدفت محطة الامانة بمحيط الرشيدية في قضاء صور جنوبي لبنان.

