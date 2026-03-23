عراقجي: مضيق هرمز مغلق أمام سفن الأطراف المعتدية

أجرى وزير خارجية كوريا الجنوبية اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي لبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة عقب الهجمات الأمريكية والصهيونية.

وأعرب الوزير الكوري عن قلقه من تداعيات استمرار التوتر والحرب، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي، داعيًا إلى خفض التصعيد.

من جانبه، أكد عراقجي أن الوضع الحالي وتهديدات الملاحة في مضيق هرمز هي نتيجة مباشرة للهجمات غير القانونية، مشددًا على أن إيران ستدافع عن سيادتها. وأوضح أن المضيق مغلق أمام سفن الأطراف المعتدية وداعميها، بينما يمكن لبقية الدول العبور بالتنسيق مع إيران.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول بعض القضايا القنصلية.

المصدر: وكالة تسنيم