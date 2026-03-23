جولة لوزيرة البيئة في صيدا لمواكبة أزمة النزوح وتداعياتها البيئية والخدماتية

في وقتٍ تتزايد فيه أعباء النزوح على مدينة صيدا، وتتداخل فيه التحديات الإنسانية مع الضغوط البيئية والخدماتية، أجرت وزيرة البيئة الدكتورة تمارة الزين جولة ميدانية في المدينة، في إطار متابعة الواقع القائم والاطلاع على الاحتياجات، حاملةً رسائل دعم، ومستمعةً مباشرةً إلى معاناة الأهالي.

واستهلت الوزيرة الزين جولتها من غرفة العمليات وإدارة الكوارث في بلدية صيدا، حيث اطّلعت على آليات العمل والتنسيق بين الجهات المعنية، ولا سيما في ما يتعلق بتحديث بيانات النازحين وتنظيم عملية الاستجابة للأزمة. كما تناول البحث واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المدينة، والمتمثلة في الضغط البيئي الناتج عن تزايد أعداد النازحين، خصوصاً في ملف إدارة النفايات داخل مراكز الإيواء، والحاجة إلى تأمين بيئة صحية تحفظ كرامة الإنسان في ظل هذه الظروف الصعبة.

وانتقلت الوزيرة بعد ذلك إلى مركز إيواء ثانوية حكمت الصباغ الرسمية، حيث جالت بين الغرف والتقت بالأهالي النازحين، مستمعةً إلى معاناتهم اليومية واحتياجاتهم المتنوعة، التي تشمل الخدمات الأساسية والنظافة وظروف العيش داخل مراكز الإيواء.

كما شملت الجولة زيارة بلدية حارة صيدا وعدداً من المدارس، حيث أكدت الوزيرة ضرورة تعزيز الدعم الرسمي وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المتفاقمة.

وتأتي هذه الجولة في ظل واقع متصاعد الصعوبة، في وقت تواصل فيه مدينة صيدا احتضان النازحين رغم الضغوط المتزايدة، بما يعكس نموذجاً للتضامن والصمود في مواجهة الأزمات.

