عربي وإقليمي

شهيد فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي في جنين المحتلة

استشهد المواطن الفلسطيني أحمد العمور صباح الخميس برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة رمانة غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال أعدمت المواطن أحمد العمور بعد إطلاق الرصاص الحي عليه ومن ثم دهسه بواسطة آليه عسكرية إسرائيلية قبل أن يحتجز جنود الاحتلال جثمانه، ويعتقلوا أبناءه”.

واضافت المصادر “قتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت عدداً كبيراً من المنازل وحطمت محتوياتها، كما نشرت فرق القناصة في البلدة، وشنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة”.

وباستشهاد العمور يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان عليها في الحادي والعشرين من كانون ثاني يناير/كانون الثاني الماضي الى 41 شهيدا.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام