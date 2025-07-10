الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 10 تموز/يوليو 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

صندوق النقد مفوضًا ساميًا على لبنان

شبح الخديعة فوق رأس مبعوث ترامب

برّاك عائدًا: سأرى ما يمكن فعله مع “إسرائيل”

غزّة: ورقة التهجير حاضرة

شدّ وجذب في مفاوضات الدوحة: أميركا تضغط.. ولا تضمن

توغّل بري وتسهيل التهريب في جبل الشيخ

إضراب الإدارة العامة ليومين أسبوعيًا: الحكومة تواصل “سعدنات” الترقيع والتخصيص

صحيفة البناء:

مفاوضات اتفاق غزّة: تقدّم في ملفي الانسحاب والمساعدات وتعقيد إنهاء الحرب

مسؤول قطريّ في واشنطن.. ونتنياهو يمدّد زيارته.. وحماس: أبدينا كلّ المرونة

اليمن يضرب مجددًا في البحر الأحمر: إحراق وإغراق سفن تخرق قرار الحظر

صحيفة اللواء:

باراك يحطّ في دمشق.. ومهمته بين رسالة لحزب الله وتصعيد مسيحي

عون لسلام عادل عبر الحوار.. والرئيس القبرصي يكشف عن مليار يورو للبنان

نتنياهو يتلاعب على الحبال الأميركية: لن نقبل بصفقة بأي ثمن!

باراك يجمع الشرع وعبدي لتطبيق الاتفاق بين “قسد” والحكومة

صحيفة الديار:

بيروت تُحاور و”إسرائيل” تقصف.. هل نثق بالدبلوماسية الأميركية؟

رياشي لـ”الديار”: لسنا أولويّة.. وأنا قلق جدًا على لبنان

أزمة”التوك توك” والدراجات الناريّة تتفاقم في طرابلس والشمال

الرئيس عون في قبرص: نعوّل على دعمكم في المرحلة المقبلة

تسريبات صادمة لترامب: هدّد بقصف موسكو وبكين.. وتعهد بطرد الطلاب المؤيدين لفلسطين!

صحيفة الجمهورية:

الرد اللبناني يُقابل بتصعيد “إسرائيلي”

أبراج مراقبة من الشرق إلى الجنوب

أي رسائل حملها برّاك؟

قراءة أميركية “متدرجة” تنحو إلى حبس الأنفاس

صحيفة النهار:

11 ألفًا يدشنون العودة “المدفوعة” للنازحين

سورية: براك يقلص تباينات دمشق و”قسد”

صيرفة: جاء دورها بعد أموال الدعم

GRIP نموذج عالمي بدفع إماراتي لتنظيم التكنولوجيا في عصر الذكاء الاصطناعي

صحيفة الشرق:

لبنان يترقّب الرد الأميركي على ورقته و”إسرائيل” تصعّد اعتداءاتها

عون زار قبرص لتعزيز الروابط ورئيسها نوّه بدور لبنان في المنطقة

“فورين بوليسي”: نتنياهو عبّد بالفوضى وعصابات النهب الطريق أمام التطهير العرقي

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا

-تؤكد مصادر عربية دبلوماسية أنّ الحرب الأميركية “الإسرائيلية” على إيران عندما وصلت إلى استهداف قيادة العمليات الأميركية في قاعدة العديد في قطر خلقت تقدير موقف عربي خليجي جماعي واضح يقول بأن استمرار الحرب سوف يؤدي إلى إحراق الخليج بنيرانها وإقفال الممرات أمام نفطها وأنه يكفي توقف محطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه حتّى يغادر المقتدرون من أبناء الخليج بلدانهم نحو ملاذات آمنة يمكن العيش فيها.

وتقول المصادر إنّ تقدير الموقف تمّ إبلاغه للرئيس الأميركي دونالد ترامب مشفوعًا برسالة تقول إنّ التريليونات التي تعهّد بها العرب سوف تتبخّر مع استمرار الحرب وتوقف تجارة الطاقة ومداخيلها، وتضيف المصادر أنّ التشاور العربي الأميركي أفضى إلى قناعة مشتركة بالحاجة لوقف الحرب فورًا من جهة ولفتح الباب لوقف حرب غزّة التي شكلت سبب تعاطف شعبي عربي وغربي غير متوقع مع إيران، حيث صارت الصواريخ التي تستهدف “تل أبيب” عنوان احتفال شعبي عالمي بصفته الشكل الوحيد المتاح لمعاقبة “إسرائيل” على جرائمها بحق الفلسطينيين في ظل صمت دولي وعربي.

كواليس

-يعتقد خبراء إستراتيجيون وعسكريون أن تصاعد العمليات اليمنية خلال الأيام التي ترافق التفاوض حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة ليس مجرد مصادفة بل هو خطة يمنية لتعزيز الموقف التفاوضي للمقاومة الفلسطينية، حيث تتكامل العمليات النوعية التي تنفذها فصائل المقاومة في غزّة وكثافتها مع التصعيد اليمني وتقول لـ”الإسرائيلي” إنه عاجز عن فرض معادلة ردّ تبقي المبادرة العسكرية بين يديه ويعرض وقف إطلاق النار كحاجة فلسطينية تتمّ تلبيتها بشروط “إسرائيلية” بل بصفته حاجة “إسرائيلية” أيضًا في ظل تدهور المشهد العسكري لجيش الاحتلال وظهوره في موقف العجز والضعف أمام كثافة الضربات وضخامتها وقسوتها.

صحيفة اللواء:

همس:

استبعدت فكرة استخدام القوّة في مسألة نزع السلاح غير الشرعي، أقله في مهلة الأشهر الستة المقبلة.

استبعدت فكرة استخدام القوّة في مسألة نزع السلاح غير الشرعي، أقله في مهلة الأشهر الستة المقبلة. غمز:

توقعت مصادر قضائية تزايد الملاحقات لوزراء ومدراء وموظفين كبار كانوا في الخدمة في المرحلة السابقة.

توقعت مصادر قضائية تزايد الملاحقات لوزراء ومدراء وموظفين كبار كانوا في الخدمة في المرحلة السابقة. لغز:

تتعرض الإجراءات المسلكية والعقابية في عدد من الادارات والمؤسسات والسلطات إلى حملات مضادة على مواقع التواصل.

صحيفة الجمهورية:

تدرس جهات أمنية وضع ضوابط تقنية في قطاع الاتّصالات على تطبيقي مواعدة للشباب والشابات حماية من استدراج اللبنانيين من قبل أجهزة استخبارات عدوة.

نُصبت كاميرات إعلامية على تلال موازية للعاصمة، تزامنا مع زيارة ديبلوماسي أجنبي إلى لبنان، تحسبًا لتعرض العاصمة إلى غارة “إسرائيلية”.

كشفت مصادر ديبلوماسية بارزة أنّ حوارًا جديًا بدأ بين دولتين إقليميَّتين، وقالت إنّ السلام بينهما على مسافة أسابيع أو أشهر.

المصدر: صحف