آخر تطورات العدوان الصهيوني الأميركي على إيران

وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران قد اعلن تنفيذ “الموجة 73” من عملية “الوعد الصادق 4” بنداء “يا حيدر”، مستهدفا بعشرات الصواريخ والمسيّرات عمق الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية في المنطقة.

وأكد الحرس أن الضربة حققت إصابات دقيقة وحاسمة بعد انهيار كامل لمنظومات الدفاع الجوي التابعة للكيان. وشملت الموجة منشآت عسكرية ومراكز أمنية حيوية في “عراد”، “ديمونا”، “إيلات”، “بئر السبع”، و”كريات جات”.

واستخدم الحرس الثوري في هذا الهجوم منظومات صواريخ “فتح”، “قدر”، و”عماد” المتطورة، والتي نجحت في اختراق الأجواء والوصول إلى أهدافها الاستراتيجية جنوب وشمال فلسطين المحتلة.

اضاف حرس الثورة ان الموجة الصاروخية المذكورة طالت قواعد الجيش الأميركي في “علي السالم”، “منهاد”، و”الظفرة” بدقة عالية.

مراسلنا: محمد حسن قاسم

المصدر: موقع المنار