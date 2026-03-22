    عربي وإقليمي

    عراقجي ونظيره العماني يبحثان تطورات المنطقة ويؤكدان استمرار التنسيق

      بحث وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” مع نظيره العُماني “بدر البوسعيدي”، في اتصال هاتفي، آخر المستجدات الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين.

      وتناول الجانبان خلال المحادثة التطورات الجارية في المنطقة، حيث عرض عراقجي رؤية بلاده حيال التصعيد القائم، فيما شدد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل في المرحلة المقبلة.

      كما تبادل الوزيران التهاني بمناسبة عيد الفطر، إلى جانب التهنئة بحلول العام الجديد وعيد النوروز، في أجواء عكست متانة العلاقات الثنائية.

      وأكد الجانبان في ختام الاتصال الحرص على تعزيز قنوات الحوار، ومتابعة المشاورات بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      أبو عبيدة يشيد بالضربات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني ويعتبرها رداً طبيعياً على العدوان

      أبو عبيدة يشيد بالضربات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني ويعتبرها رداً طبيعياً على العدوان

      قاليباف: استشهاد نائيني لن يسكت صوت الحقيقة

      قاليباف: استشهاد نائيني لن يسكت صوت الحقيقة

      أنصار الله يشيدون بالضربات الإيرانية ويؤكدون دعمهم لمواجهة التصعيد

      أنصار الله يشيدون بالضربات الإيرانية ويؤكدون دعمهم لمواجهة التصعيد