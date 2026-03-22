أكثر من 200 قتيل وجريح في الموجة 73، وتزايد الضغط الأمني ​​على الصحفيين الصهاينة لحجب صور الدمار

بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي:

استُهدف جنوب وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بدقة وحزم من قِبل منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري في “الموجة 73” من عملية “الوعد الصادق 4″، التي تحمل شعار “يا حيدر، عليه السلام”، تكريمًا لشجاعة شهداء الدفاع.

استُهدفت المنشآت العسكرية والمراكز الأمنية في “عراد” و”ديمونا” و”إيلات” و”بئر السبع” و”كريات جات” جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد انهيار منظومة الدفاع التابعة لهذا الجيش الصهيوني الغاصب، وقواعد “علي سالم” و”الظفرة” التابعة للجيش الإرهابي الأمريكي في المنطقة، بدقة من قِبل منظومات صواريخ “فتح” و”قدر” و”عماد” والطائرات المسيّرة.

بحسب التقارير الميدانية، قُتل وجُرح أكثر من 200 شخص في الساعات الأولى من الهجوم. وقد كثّف مسؤولو الأمن الصهاينة ضغوطهم على الصحفيين وشهود العيان لحجب صور الدمار والإبلاغ عن الخسائر.

التذكير بالجهود الجبارة التي بذلها حزب الله والمجاهدين اللبنانيين في الدفاع عن وحدة الأراضي اللبنانية، وفي إنشاء جبهة قتال شرسة وكثيفة الضغط ضد المناطق الشمالية والوسطى من الأراضي المحتلة، ونهنئ الشعب اللبناني ومسلمي المنطقة على هذه الانتصارات.

إن الظروف المزرية التي يعيشها سكان الأراضي المحتلة، والذين يعانون من أزمة تفاقمت عقب إعلان نتنياهو الحرب، تتجلى بوضوح لسكان المناطق الخاضعة للكيان الصهيوني، والذين باتت حياتهم وأمنهم مُهددة جراء بناء مراكز نووية وعسكرية بالقرب من المناطق السكنية.

إن معادلات الحرب تتغير بسرعة، وسيطرة الجيش الصهيوني على الدفاع عن الأراضي الفلسطينية المحتلة تتلاشى.