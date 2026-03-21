بالفيديو | إصابات في ديمونا وتفعيل صفارات الإنذار مع رشقات صاروخية إيرانية نحو جنوب الكيان

دوت صفارات الإنذار في ديمونا ومحيطها، تزامنًا مع رشقات صاروخية إيرانية استهدفت مناطق في جنوب الكيان.

وأفادت التقارير بسقوط صاروخ إيراني في ديمونا، حيث توجّهت طواقم الإسعاف إلى المكان، مع تسجيل إصابات جراء الاستهداف.

كما أُعلن عن سقوط ثلاث إصابات في ديمونا بعد إصابة مبنى من ثلاثة طوابق، في حين أشارت معطيات أخرى إلى إصابة خمسة إسرائيليين في الرشقات الأخيرة نحو الشمال، إضافة إلى عدد من حالات الهلع.

وأعلن المدير التنفيذي لنجمة داوود الحمراء، إيلي بين، أن 20 شخصًا أُصيبوا في 12 موقعًا داخل المدينة، من بينهم طفل يبلغ من العمر عشر سنوات، وُصفت إصابته بالمتوسطة إلى الخطيرة.

وبالتوازي، تم رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه مواقع جنوبي الكيان، مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عرعرة النقب وبئر هداج ووادي النعم، إضافة إلى مواقع قرب البحر الميت، للتحذير من الصواريخ.

